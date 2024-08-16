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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

4 геллера 1827 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 4 геллера 1827 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 4 геллера 1827 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,84 - 7,59 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 4 геллера
  • Год 1827
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 4 геллера 1827 года. Это медная монета периода Вильгельма II

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (2)
  • Gorny & Mosch (1)
Гессен-Кассель 4 геллера 1827 на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 4 геллера 1827 на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 4 геллера 1827 на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 4 геллера 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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