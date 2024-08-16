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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1827 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/3 талера 1827
Средняя цена 150 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1/6 талера 1827
Средняя цена 190 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1827
Средняя цена 170 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 геллера 1827
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Геллер 1827
Средняя цена 50 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1827
Средняя цена 15 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1827
Средняя цена 45 $
Продажи
0 7
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