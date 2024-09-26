Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/2 крейцера 1827 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,58 - 3,37 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1827
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Ханау
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/2 крейцера 1827 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 652 проданному на аукционе Russiancoin за 1000 RUB. Торги состоялись 22 августа 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (2)
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