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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/2 крейцера 1827 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1827 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/2 крейцера 1827 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,58 - 3,37 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1827
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Ханау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/2 крейцера 1827 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 652 проданному на аукционе Russiancoin за 1000 RUB. Торги состоялись 22 августа 2019.

Сохранность
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Гессен-Кассель 1/2 крейцера 1827 на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Гессен-Кассель 1/2 крейцера 1827 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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