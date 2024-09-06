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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Медные монеты 1/2 крейцера Вильгельма II - Гессен-Кассель

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1/2 крейцера 1803-1804

Год Знак Описание Продажи Продажи
1803 F 0 01804 F 0 0
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1/2 крейцера 1824-1834

Год Знак Описание Продажи Продажи
1824 0 21825 0 01826 0 01827 0 21828 0 01829 0 11830 0 01834 0 8
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