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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/2 крейцера 1824 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1824 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/2 крейцера 1824 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,58 - 3,37 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1824
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Ханау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/2 крейцера 1824 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 2568 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 75 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Russiancoin (1)
Гессен-Кассель 1/2 крейцера 1824 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Гессен-Кассель 1/2 крейцера 1824 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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