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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1824 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/3 талера 1824
Средняя цена 200 $
Продажи
1 3
Аверс
Реверс
1/6 талера 1824
Средняя цена 190 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 геллера 1824
Средняя цена 15 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Геллер 1824
Средняя цена 7 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1824
Средняя цена 20 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1824
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты

Аверс
Реверс
3 крейцера 1824 Пробные
Средняя цена
Продажи
0 0
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