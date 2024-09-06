Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/3 талера 1824 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 8,5 гр
- Чистого серебра (0,1708 oz) 5,3125 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 1/3 талера
- Год 1824
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/3 талера 1824 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 2900 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 410 EUR. Торги состоялись 8 апреля 2024.
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (1)
- Teutoburger (1)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
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