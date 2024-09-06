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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/3 талера 1824 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/3 талера 1824 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/3 талера 1824 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 8,5 гр
  • Чистого серебра (0,1708 oz) 5,3125 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1824
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/3 талера 1824 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 2900 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 410 EUR. Торги состоялись 8 апреля 2024.

Сохранность
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  • WAG (1)
Гессен-Кассель 1/3 талера 1824 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
436 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Гессен-Кассель 1/3 талера 1824 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Гессен-Кассель 1/3 талера 1824 на аукционе WAG - November 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Гессен-Кассель 1/3 талера 1824 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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