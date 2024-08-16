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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/6 талера 1824 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1824 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/6 талера 1824 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,32 - 5,35 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1824
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1824 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 3231 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2011.

Сохранность
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1824 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1824 на аукционе Teutoburger - December 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1824 на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1824 на аукционе Künker - March 9, 2004
Продавец Künker
Дата 9 марта 2004
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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