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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Геллер 1824 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - Геллер 1824 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - Геллер 1824 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,46 - 2,11 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал Геллер
  • Год 1824
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Геллер 1824 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 4110 проданному на аукционе Katz Auction за 6 EUR. Торги состоялись 15 апреля 2021.

Сохранность
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  • Katz (1)
Гессен-Кассель Геллер 1824 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Геллер 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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