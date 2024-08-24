Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Геллер 1824 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,46 - 2,11 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал Геллер
- Год 1824
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Геллер 1824 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 4110 проданному на аукционе Katz Auction за 6 EUR. Торги состоялись 15 апреля 2021.
Сохранность
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