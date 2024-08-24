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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Медные монеты Геллер Вильгельма II - Гессен-Кассель

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Геллер 1822-1831

Год Знак Описание Продажи Продажи
1822 0 181823 0 01824 0 11825 0 01827 0 21828 0 31829 0 21831 0 7
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Геллер 1842

Год Знак Описание Продажи Продажи
1842 0 5
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Геллер 1843-1847

Год Знак Описание Продажи Продажи
1843 0 171845 0 21847 0 3
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