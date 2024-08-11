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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Геллер 1829 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - Геллер 1829 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - Геллер 1829 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,46 - 2,11 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал Геллер
  • Год 1829
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Геллер 1829 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 808 проданному на аукционе Russiancoin за 950 RUB. Торги состоялись 16 мая 2019.

Сохранность
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  • Russiancoin (2)
Гессен-Кассель Геллер 1829 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 950 RUB
Гессен-Кассель Геллер 1829 на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

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