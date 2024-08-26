Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1829 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1829
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/3 талера 1829
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/6 талера 1829
Средняя цена 150 $
Продажи
0 19

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 геллера 1829
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Геллер 1829
Средняя цена 8 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 крейцер 1829
Средняя цена 7 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1829
Средняя цена 160 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1829
Средняя цена 10 $
Продажи
0 3
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск