Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1 крейцер 1829 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,9 - 6,41 гр
- Диаметр 26,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1829
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Ханау
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1 крейцер 1829 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 760 проданному на аукционе Russiancoin за 800 RUB. Торги состоялись 10 февраля 2022.
Сохранность
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- Russiancoin (1)
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