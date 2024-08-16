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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1 крейцер 1829 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1829 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1 крейцер 1829 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,9 - 6,41 гр
  • Диаметр 26,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1829
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Ханау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1 крейцер 1829 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 760 проданному на аукционе Russiancoin за 800 RUB. Торги состоялись 10 февраля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • Russiancoin (1)
Гессен-Кассель 1 крейцер 1829 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Гессен-Кассель 1 крейцер 1829 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Гессен-Кассель 1 крейцер 1829 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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