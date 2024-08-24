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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Медные монеты 1 крейцер Вильгельма II - Гессен-Кассель

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1 крейцер 1825-1835

Год Знак Описание Продажи Продажи
1825 0 21828 0 11829 0 21832 0 01833 0 01835 0 0
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