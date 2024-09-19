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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1 крейцер 1828 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1828 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1 крейцер 1828 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,9 - 6,41 гр
  • Диаметр 26,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1828
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Ханау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1 крейцер 1828 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 2266 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 85 EUR. Торги состоялись 8 мая 2019.

Сохранность
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Гессен-Кассель 1 крейцер 1828 на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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