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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1828 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1828
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 6

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/3 талера 1828
Средняя цена 130 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/6 талера 1828
Средняя цена 230 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1828
Средняя цена 150 $
Продажи
0 13

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 геллера 1828
Средняя цена 20 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Геллер 1828
Средняя цена 30 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 крейцер 1828
Средняя цена 95 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1828
Средняя цена
Продажи
0 0
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