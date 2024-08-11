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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/2 крейцера 1828 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,58 - 3,37 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1828
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Ханау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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