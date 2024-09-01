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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Геллер 1828 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - Геллер 1828 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - Геллер 1828 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,46 - 2,11 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал Геллер
  • Год 1828
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Геллер 1828 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 1982 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 36 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
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  • Grün (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Гессен-Кассель Геллер 1828 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Гессен-Кассель Геллер 1828 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Гессен-Кассель Геллер 1828 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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