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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/3 талера 1828 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/3 талера 1828 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/3 талера 1828 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 8,5 гр
  • Чистого серебра (0,1708 oz) 5,3125 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1828
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/3 талера 1828 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 878 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 165 EUR. Торги состоялись 14 марта 2021.

Сохранность
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  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • Grün (1)
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  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • WAG (1)
Гессен-Кассель 1/3 талера 1828 на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель 1/3 талера 1828 на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность AU
Цена
197 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Гессен-Кассель 1/3 талера 1828 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность VF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Гессен-Кассель 1/3 талера 1828 на аукционе HIRSCH - September 25, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 1/3 талера 1828 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/3 талера 1828 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 1/3 талера 1828 на аукционе Künker - June 17, 2001
Продавец Künker
Дата 17 июня 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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