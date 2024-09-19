Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/3 талера 1828 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 8,5 гр
- Чистого серебра (0,1708 oz) 5,3125 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 1/3 талера
- Год 1828
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/3 талера 1828 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 878 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 165 EUR. Торги состоялись 14 марта 2021.
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Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность VF
Цена
******
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