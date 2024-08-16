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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

6 крейцеров 1828 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1828 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 6 крейцеров 1828 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,343)
  • Вес 2,29 - 2,51 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1828
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Ханау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 6 крейцеров 1828 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 1983 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
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  • WAG (1)
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1828 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1828 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 84 EUR
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1828 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Кассель 6 крейцеров 1828 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1828 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 7, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1828 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1828 на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Кассель 6 крейцеров 1828 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Гессен-Кассель 6 крейцеров 1828 на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 6 крейцеров 1828 на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 6 крейцеров 1828 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 6 крейцеров 1828 на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 6 крейцеров 1828 на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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