Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
6 крейцеров 1828 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,343)
- Вес 2,29 - 2,51 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1828
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Ханау
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 6 крейцеров 1828 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 1983 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 84 EUR
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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