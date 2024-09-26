Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Серебряные монеты 6 крейцеров Вильгельма II - Гессен-Кассель

type-coin
type-coin

6 крейцеров 1826-1828

Год Знак Описание Продажи Продажи
1826 0 21827 0 31828 0 13
type-coin
type-coin

6 крейцеров 1831-1834

Год Знак Описание Продажи Продажи
1831 0 01832 0 91833 0 181834 0 2
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Кассель Каталог монет Вильгельма II Все гессен-кассельские монеты гессен-кассельские монеты номиналом 6 крейцеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск