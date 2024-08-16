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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

6 крейцеров 1826 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1826 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 6 крейцеров 1826 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,343)
  • Вес 2,29 - 2,51 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1826
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Ханау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 6 крейцеров 1826 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II

Сохранность
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  • iNumis (1)
  • Sonntag (1)
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1826 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1826 на аукционе iNumis - March 23, 2012
Продавец iNumis
Дата 23 марта 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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