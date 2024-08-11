Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
6 крейцеров 1827 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,343)
- Вес 2,29 - 2,51 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1827
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Ханау
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 6 крейцеров 1827 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 846 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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Где продать?
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