Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

6 крейцеров 1833 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1833 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 6 крейцеров 1833 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,343)
  • Вес 2,29 - 2,51 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1833
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Ханау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 6 крейцеров 1833 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 1444 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Goldberg (1)
  • Grün (2)
  • Höhn (2)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Möller (3)
  • Münz Zentrum Rheinland (4)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1833 на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 108 EUR
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1833 на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1833 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
248 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1833 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - June 4, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1833 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1833 на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1833 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1833 на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1833 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1833 на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1833 на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1833 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1833 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1833 на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1833 на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1833 на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1833 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1833 на аукционе Goldberg - May 27, 2008
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1833 на аукционе Goldberg - May 27, 2008
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2008
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Кассель Каталог монет Вильгельма II Монеты Гессен-Кассель 1833 года Все гессен-кассельские монеты гессен-кассельские серебряные монеты гессен-кассельские монеты номиналом 6 крейцеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск