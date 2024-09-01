Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
6 крейцеров 1833 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,343)
- Вес 2,29 - 2,51 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1833
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Ханау
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 6 крейцеров 1833 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 1444 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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