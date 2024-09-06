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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1833 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1833
Средняя цена 130 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1/6 талера 1833
Средняя цена 190 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1833
Средняя цена 110 $
Продажи
0 18

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 геллера 1833
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1833
Средняя цена
Продажи
0 0
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