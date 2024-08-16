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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Талер 1833 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - Талер 1833 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - Талер 1833 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,27 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
  • Диаметр 34,9 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал Талер
  • Год 1833
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1833 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 1847 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 660 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
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  • Soler y Llach (3)
  • WAG (3)
  • WCN (1)
  • Westfälische (1)
Гессен-Кассель Талер 1833 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
209 $
Цена в валюте аукциона 194 EUR
Гессен-Кассель Талер 1833 на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Гессен-Кассель Талер 1833 на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1833 на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1833 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1833 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1833 на аукционе Felzmann - November 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1833 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1833 на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1833 на аукционе Emporium Hamburg - July 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1833 на аукционе Emporium Hamburg - July 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1833 на аукционе Kroha - June 5, 2021
Продавец Kroha
Дата 5 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1833 на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1833 на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1833 на аукционе Busso Peus - June 16, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 16 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1833 на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1833 на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1833 на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель Талер 1833 на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1833 на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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