Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Талер 1833 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,27 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
- Диаметр 34,9 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал Талер
- Год 1833
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1833 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 1847 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 660 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 17 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 16 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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