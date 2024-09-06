Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/6 талера 1833 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,32 - 5,35 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 1/6 талера
- Год 1833
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1833 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 3144 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 18 июня 2012.
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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