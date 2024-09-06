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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/6 талера 1833 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1833 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/6 талера 1833 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,32 - 5,35 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1833
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1833 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 3144 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 18 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1833 на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1833 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Гессен-Кассель 1/6 талера 1833 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1833 на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1833 на аукционе HIRSCH - June 19, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1833 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1833 на аукционе HIRSCH - September 27, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1833 на аукционе HIRSCH - February 14, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1833 на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1833 на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1833 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1833 на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1833 на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1833 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1833 на аукционе Künker - June 24, 2015
Продавец Künker
Дата 24 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1833 на аукционе WAG - February 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1833 на аукционе WAG - July 7, 2013
Продавец WAG
Дата 7 июля 2013
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1833 на аукционе Künker - June 19, 2012
Продавец Künker
Дата 19 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1833 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1833 на аукционе Künker - September 28, 2009
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1833 на аукционе UBS - September 9, 2008
Продавец UBS
Дата 9 сентября 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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