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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

6 крейцеров 1834 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1834 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 6 крейцеров 1834 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,343)
  • Вес 2,29 - 2,51 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Ханау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 6 крейцеров 1834 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 7984 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 70 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2021.

Сохранность
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Гессен-Кассель 6 крейцеров 1834 на аукционе Künker - February 25, 2021
Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1834 на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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