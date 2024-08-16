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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1834 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1834
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1834
Средняя цена 110 $
Продажи
1 67
Аверс
Реверс
1/6 талера 1834
Средняя цена 80 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1834
Средняя цена 85 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1834
Средняя цена 65 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1834
Средняя цена
Продажи
0 0
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