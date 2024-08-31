Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
5 талеров 1834 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,68 гр
- Чистого золота (0,1933 oz) 6,012 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 5 талеров
- Год 1834
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 5 талеров 1834 года. Это золотая монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 7691 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 30 октября 2012.
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