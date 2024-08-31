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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

5 талеров 1834 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 5 талеров 1834 года - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 5 талеров 1834 года - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого золота (0,1933 oz) 6,012 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 5 талеров 1834 года. Это золотая монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 7691 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 30 октября 2012.

Сохранность
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Гессен-Кассель 5 талеров 1834 на аукционе Künker - October 30, 2012
Продавец Künker
Дата 30 октября 2012
Сохранность AU
Цена
6468 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Гессен-Кассель 5 талеров 1834 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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