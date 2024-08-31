Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Золотые монеты 5 талеров Вильгельма II - Гессен-Кассель

type-coin
type-coin

5 талеров 1821-1829

Год Знак Описание Продажи Продажи
1821 0 51823 0 41825 0 31828 0 61829 0 0
type-coin
type-coin

5 талеров 1834-1847

Год Знак Описание Продажи Продажи
1834 0 21836 0 11837 0 11839 0 31840 0 341841 0 91842 0 121843 0 21844 0 21845 0 81847 0 21
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Кассель Каталог монет Вильгельма II Все гессен-кассельские монеты гессен-кассельские монеты номиналом 5 талеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск