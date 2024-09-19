Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
5 талеров 1840 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,68 гр
- Чистого золота (0,1933 oz) 6,012 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 5 талеров
- Год 1840
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 5 талеров 1840 года. Это золотая монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 2666 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4000 USD. Торги состоялись 14 января 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
982 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Продавец Nomisma Aste
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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