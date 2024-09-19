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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

5 талеров 1840 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 5 талеров 1840 года - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 5 талеров 1840 года - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого золота (0,1933 oz) 6,012 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1840
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 5 талеров 1840 года. Это золотая монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 2666 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4000 USD. Торги состоялись 14 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Кассель 5 талеров 1840 на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1349 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Гессен-Кассель 5 талеров 1840 на аукционе Roma Numismatics - March 23, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
982 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Гессен-Кассель 5 талеров 1840 на аукционе Nomisma Aste - October 23, 2022
Продавец Nomisma Aste
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1840 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1840 на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1840 на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1840 на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1840 на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 5 талеров 1840 на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1840 на аукционе Stack's - August 14, 2018
Гессен-Кассель 5 талеров 1840 на аукционе Stack's - August 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1840 на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1840 на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1840 на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1840 на аукционе Busso Peus - April 26, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1840 на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 5 талеров 1840 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1840 на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1840 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1840 на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 5 талеров 1840 на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1840 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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