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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

5 талеров 1847 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 5 талеров 1847 года - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 5 талеров 1847 года - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого золота (0,1933 oz) 6,012 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1847
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 5 талеров 1847 года. Это золотая монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 5214 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Frankfurter (1)
  • Künker (11)
  • Möller (3)
  • UBS (2)
  • Westfälische (2)
Гессен-Кассель 5 талеров 1847 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность G6
Цена
Гессен-Кассель 5 талеров 1847 на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 5 талеров 1847 на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 5 талеров 1847 на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
8102 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Гессен-Кассель 5 талеров 1847 на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 5 талеров 1847 на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
4031 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Гессен-Кассель 5 талеров 1847 на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1847 на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1847 на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1847 на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1847 на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1847 на аукционе Westfälische - April 30, 2014
Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1847 на аукционе Künker - October 30, 2012
Продавец Künker
Дата 30 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1847 на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1847 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1847 на аукционе Westfälische - February 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1847 на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1847 на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Кассель 5 талеров 1847 на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 5 талеров 1847 на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 5 талеров 1847 на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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