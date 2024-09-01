Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
5 талеров 1847 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,68 гр
- Чистого золота (0,1933 oz) 6,012 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 5 талеров
- Год 1847
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 5 талеров 1847 года. Это золотая монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 5214 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.
Сохранность
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- Westfälische (2)
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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