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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1847 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1847
Средняя цена 4600 $
Продажи
0 21

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1847
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
1/6 талера 1847
Средняя цена 280 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1847
Средняя цена 3 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
Геллер 1847
Средняя цена 90 $
Продажи
0 3
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