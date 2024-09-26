Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/6 талера 1847 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,32 - 5,35 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 1/6 талера
- Год 1847
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1847 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 876 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 300 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность AU
Цена
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