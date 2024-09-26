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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/6 талера 1847 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1847 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/6 талера 1847 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,32 - 5,35 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1847
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1847 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 876 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 300 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Gärtner (1)
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  • Künker (3)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Stephen Album (1)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
Гессен-Кассель 1/6 талера 1847 на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность F
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 USD
Гессен-Кассель 1/6 талера 1847 на аукционе Gärtner - October 17, 2022
Продавец Gärtner
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1847 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1847 на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1847 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1847 на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1847 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1847 на аукционе Künker - September 28, 2009
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1847 на аукционе UBS - September 9, 2008
Продавец UBS
Дата 9 сентября 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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