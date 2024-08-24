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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1 серебряный грош 1847 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1847 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1 серебряный грош 1847 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,56 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4867 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1847
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1 серебряный грош 1847 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе Russiancoin за 210 RUB. Торги состоялись 12 января 2017.

Сохранность
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Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1847 на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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