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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Серебряные монеты 1 серебряный грош Вильгельма II - Гессен-Кассель

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1 серебряный грош 1841-1847

Год Знак Описание Продажи Продажи
1841 0 261845 0 11847 0 1
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