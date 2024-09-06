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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1 серебряный грош 1845 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1845 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1 серебряный грош 1845 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,56 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4867 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1845
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1 серебряный грош 1845 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 873 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 50 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Grün (1)
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1845 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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