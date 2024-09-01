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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1845 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1845
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 8

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1845
Средняя цена 340 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/6 талера 1845
Средняя цена 300 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1845
Средняя цена 65 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 геллера 1845
Средняя цена 6 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Геллер 1845
Средняя цена 45 $
Продажи
0 2
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