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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/6 талера 1845 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1845 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/6 талера 1845 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,32 - 5,35 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1845
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1845 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 2576 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 400 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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  • WAG (2)
Гессен-Кассель 1/6 талера 1845 на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1845 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
493 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1845 на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1845 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1845 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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