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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Геллер 1845 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - Геллер 1845 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - Геллер 1845 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,68 - 1,96 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал Геллер
  • Год 1845
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Геллер 1845 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 872 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 35 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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Гессен-Кассель Геллер 1845 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гессен-Кассель Геллер 1845 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель Геллер 1845 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR

Где продать?

Для продажи Геллер 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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