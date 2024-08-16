Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
3 геллера 1845 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,92 - 5,43 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 3 геллера
- Год 1845
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 3 геллера 1845 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 1109 проданному на аукционе Russiancoin за 500 RUB. Торги состоялись 11 мая 2023.
Сохранность
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- Russiancoin (9)
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Где продать?
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