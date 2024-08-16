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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

3 геллера 1845 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 3 геллера 1845 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 3 геллера 1845 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,92 - 5,43 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 3 геллера
  • Год 1845
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 3 геллера 1845 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 1109 проданному на аукционе Russiancoin за 500 RUB. Торги состоялись 11 мая 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (9)
Гессен-Кассель 3 геллера 1845 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Гессен-Кассель 3 геллера 1845 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1845 на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1845 на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1845 на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1845 на аукционе Russiancoin - August 20, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 20 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1845 на аукционе Russiancoin - March 19, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 19 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1845 на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1845 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 3 геллера 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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