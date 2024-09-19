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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

5 талеров 1845 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 5 талеров 1845 года - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 5 талеров 1845 года - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого золота (0,1933 oz) 6,012 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1845
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 5 талеров 1845 года. Это золотая монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 7693 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 30 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Гессен-Кассель 5 талеров 1845 на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
1179 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Гессен-Кассель 5 талеров 1845 на аукционе Westfälische - September 18, 2018
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
2337 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Гессен-Кассель 5 талеров 1845 на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 5 талеров 1845 на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1845 на аукционе Künker - October 30, 2012
Продавец Künker
Дата 30 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1845 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1845 на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1845 на аукционе UBS - September 14, 1998
Продавец UBS
Дата 14 сентября 1998
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 талеров 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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