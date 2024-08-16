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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

2 талера 1845 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 2 талера 1845 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 2 талера 1845 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1845
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 талера 1845 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 4280 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 13 марта 2007.

Сохранность
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Гессен-Кассель 2 талера 1845 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
423 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Гессен-Кассель 2 талера 1845 на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
327 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Гессен-Кассель 2 талера 1845 на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1845 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1845 на аукционе Rauch - June 23, 2017
Продавец Rauch
Дата 23 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1845 на аукционе Künker - June 20, 2011
Продавец Künker
Дата 20 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1845 на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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