Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
2 талера 1845 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 2 талера
- Год 1845
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 талера 1845 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 4280 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 13 марта 2007.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность VF
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