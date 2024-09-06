Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Серебряные монеты 2 талера Вильгельма II - Гессен-Кассель

type-coin
type-coin

2 талера 1840-1847

Год Знак Описание Продажи Продажи
1840 1 751841 0 391842 0 341843 0 351844 0 381845 0 71847 0 34
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Кассель Каталог монет Вильгельма II Все гессен-кассельские монеты гессен-кассельские монеты номиналом 2 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск