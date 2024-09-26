Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
2 талера 1841 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Münzenonline
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 2 талера
- Год 1841
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 талера 1841 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 2543 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 1750 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2017.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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