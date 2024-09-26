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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

2 талера 1841 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 2 талера 1841 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 2 талера 1841 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Münzenonline

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1841
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 талера 1841 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 2543 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 1750 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2017.

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Гессен-Кассель 2 талера 1841 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
705 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Гессен-Кассель 2 талера 1841 на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
443 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Гессен-Кассель 2 талера 1841 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 2 талера 1841 на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1841 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1841 на аукционе Vila Rica Moedas Ltda - December 13, 2023
Продавец Vila Rica Moedas Ltda
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель 2 талера 1841 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1841 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 2 талера 1841 на аукционе Münzenonline - April 28, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 2 талера 1841 на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1841 на аукционе Stack's - October 9, 2022
Гессен-Кассель 2 талера 1841 на аукционе Stack's - October 9, 2022
Продавец Stack's
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1841 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1841 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 2 талера 1841 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1841 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1841 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1841 на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1841 на аукционе Russiancoin - September 27, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 27 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 2 талера 1841 на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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