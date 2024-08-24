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Гессен-Кассель
1841
Гессен-Кассель
Период:
1803-1866
1803-1866
Вильгельм I
1803-1821
Вильгельм II
1821-1847
Фридрих Вильгельм I
1847-1866
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Гессен-Кассель
1841
Монеты Гессен-Кассель 1841 года
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Золотые монеты
10 талеров 1841
Средняя цена
4900 $
Продажи
0
13
5 талеров 1841
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
9
Серебряные монеты
2 талера 1841
Средняя цена
680 $
Продажи
0
39
Талер 1841
Средняя цена
100 $
Продажи
0
62
1/6 талера 1841
Средняя цена
80 $
Продажи
0
3
1 серебряный грош 1841
Средняя цена
75 $
Продажи
0
26
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Зактрыть
Гессен-Кассель
Период
1803-1866
Категория
Зактрыть
???
Гессен-Кассель
Период
1803-1866
Вильгельм I
1803-1821
Вильгельм II
1821-1847
Фридрих Вильгельм I
1847-1866
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