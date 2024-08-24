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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1841 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1841
Средняя цена 4900 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
5 талеров 1841
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 9

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1841
Средняя цена 680 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
Талер 1841
Средняя цена 100 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
1/6 талера 1841
Средняя цена 80 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1841
Средняя цена 75 $
Продажи
0 26
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