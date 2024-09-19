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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/6 талера 1841 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1841 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/6 талера 1841 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,32 - 5,35 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1841
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1841 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 1018 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 100 EUR. Торги состоялись 12 января 2020.

Сохранность
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  • Auctiones (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Гессен-Кассель 1/6 талера 1841 на аукционе Auctiones - December 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 40 CHF
Гессен-Кассель 1/6 талера 1841 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность AU
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1841 на аукционе Russiancoin - December 20, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 20 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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