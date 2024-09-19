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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Талер 1841 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - Талер 1841 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - Талер 1841 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,27 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
  • Диаметр 34,9 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал Талер
  • Год 1841
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1841 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 5183 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 13 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Кассель Талер 1841 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
293 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Гессен-Кассель Талер 1841 на аукционе Gärtner - June 11, 2024
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2024
Сохранность VF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Гессен-Кассель Талер 1841 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1841 на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Гессен-Кассель Талер 1841 на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1841 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Гессен-Кассель Талер 1841 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1841 на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1841 на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1841 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1841 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1841 на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU50 RNGA
Цена
Гессен-Кассель Талер 1841 на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1841 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU50 RNGA
Цена
Гессен-Кассель Талер 1841 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Гессен-Кассель Талер 1841 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1841 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Гессен-Кассель Талер 1841 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU50 RNGA
Цена
Гессен-Кассель Талер 1841 на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1841 на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1841 на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1841 на аукционе Rauch - March 6, 2022
Продавец Rauch
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1841 на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1841 на аукционе VINCHON - December 9, 2021
Продавец VINCHON
Дата 9 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1841 на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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