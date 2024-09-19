Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Талер 1841 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,27 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
- Диаметр 34,9 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал Талер
- Год 1841
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1841 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 5183 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 13 марта 2012.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
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Дата 3 марта 2024
Сохранность AU50 RNGA
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
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Дата 9 декабря 2023
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Сохранность XF
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Сохранность XF
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Продавец VINCHON
Дата 9 декабря 2021
Сохранность F
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