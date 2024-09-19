Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
10 талеров 1841 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 13,34 гр
- Чистого золота (0,386 oz) 12,006 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 10 талеров
- Год 1841
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 10 талеров 1841 года. Это золотая монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 2710 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 5500 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2013.
Сохранность
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
3104 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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