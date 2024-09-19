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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

10 талеров 1841 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 10 талеров 1841 года - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 10 талеров 1841 года - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 13,34 гр
  • Чистого золота (0,386 oz) 12,006 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1841
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 10 талеров 1841 года. Это золотая монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 2710 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 5500 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2013.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
Гессен-Кассель 10 талеров 1841 на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 10 талеров 1841 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
3104 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Гессен-Кассель 10 талеров 1841 на аукционе Teutoburger - May 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 10 талеров 1841 на аукционе Busso Peus - November 6, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 6 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
5418 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Гессен-Кассель 10 талеров 1841 на аукционе Busso Peus - April 25, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 10 талеров 1841 на аукционе Künker - November 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 10 талеров 1841 на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 10 талеров 1841 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 10 талеров 1841 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 10 талеров 1841 на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 10 талеров 1841 на аукционе Künker - October 6, 2008
Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель 10 талеров 1841 на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель 10 талеров 1841 на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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